(Di martedì 16 febbraio 2021) Gabriella Lax - Le indicazioni contenute sul profilo, pur non essendo prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono atteggiamento lesivo della dignità del partner.

ginugiola : RT @AvvCanu: Addebito al marito che si dichiara single su Facebook - AvvCanu : Addebito al marito che si dichiara single su Facebook - StudioCanu : Addebito al marito che si dichiara single su Facebook - StudioCanu : Addebito al marito che si dichiara single su Facebook - Angela3v999 : RT @StudioCanu: Addebito al marito che si dichiara single su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Addebito marito

Studio Cataldi

...ma anche di vedersi accollato l'della separazione (anche quella arriva prima o poi). I giudici calabresi si sono occupati della vicenda di una donna che chiedeva la separazione dal...La decisione Il Tribunale di Monza ha innanzitutto respinto la domanda didella separazione alformulata dalla moglie e ha invece accolto quella contro la donna per violazione del ...Un marito che si presenta su Facebook come «single e mi piacciono le donne» rischia l'addebito del la separazione coniugale da parte della moglie. È accaduto presso il tribunale di Palmi, nella senten ...Le indicazioni contenute sul profilo, pur non essendo prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono atteggiamento lesivo della dignità del partner ...