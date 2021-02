Veretout e la scommessa con Fonseca per rimanere a Roma (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con i due segnati all’Udinese, Veretout ha stabilito il record personale di gol in un campionato: 9. Altro che mediano: adesso è il miglior realizzatore della squadra in stagione dopo Mkhitaryan, 10 gol tra campionato. Il feeling con Fonseca, non solo tattico, è enorme. Veretout è stato il primo acquisto chiesto e cercato dalla nuova gestione tecnica, e a testimonianza della stima reciproca, i due hanno fatto anche una scommessa a settembre. “Mi fa piacere, sono contento. E’ stato bravo Mancini, mi ha fatto un assist perfetto. Ora non dobbiamo fermarci. E c’è da migliorare sempre: nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, siamo calati. E queste cose possono costare caro. Non bisogna mai abbassare la guardia. Manca poco all’obiettivo, ne parlerò quando sarà raggiunto”, così il centrocampista francese si è espresso ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con i due segnati all’Udinese,ha stabilito il record personale di gol in un campionato: 9. Altro che mediano: adesso è il miglior realizzatore della squadra in stagione dopo Mkhitaryan, 10 gol tra campionato. Il feeling con, non solo tattico, è enorme.è stato il primo acquisto chiesto e cercato dalla nuova gestione tecnica, e a testimonianza della stima reciproca, i due hanno fatto anche unaa settembre. “Mi fa piacere, sono contento. E’ stato bravo Mancini, mi ha fatto un assist perfetto. Ora non dobbiamo fermarci. E c’è da migliorare sempre: nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, siamo calati. E queste cose possono costare caro. Non bisogna mai abbassare la guardia. Manca poco all’obiettivo, ne parlerò quando sarà raggiunto”, così il centrocampista francese si è espresso ...

