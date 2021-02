Valerio Manfredi e Antonella Prenner stanno meglio: erano finiti in coma per un’intossicazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, così come la collega Antonella Prenner, sembrano rispondere bene alle cure a cui si stanno sottoponendo. I medici, come riporta la Repubblica, non hanno ancora in mano i dati clinici necessari per poter sciogliere la prognosi, ma lasciano trapelare del cauto ottimismo. Giovedì scorso, i due erano stati trovati privi di sensi nell’appartamento dello scrittore a Trastevere, intossicati dal monossido di carbonio (rilasciato probabilmente dalla caldaia di un appartamento adiacente). Leggi anche: Ragazza scomparsa ad Ardea, ha 14 anni e si chiama Dalila: il disperato appello della famiglia A trovarli è stata proprio la figlia di Manfredi, Diana che, non sentendo il padre da un po’, si era recata nell’appartamento in via dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scrittoreMassimo, così come la collega, sembrano rispondere bene alle cure a cui sisottoponendo. I medici, come riporta la Repubblica, non hanno ancora in mano i dati clinici necessari per poter sciogliere la prognosi, ma lasciano trapelare del cauto ottimismo. Giovedì scorso, i duestati trovati privi di sensi nell’appartamento dello scrittore a Trastevere, intossicati dal monossido di carbonio (rilasciato probabilmente dalla caldaia di un appartamento adiacente). Leggi anche: Ragazza scomparsa ad Ardea, ha 14 anni e si chiama Dalila: il disperato appello della famiglia A trovarli è stata proprio la figlia di, Diana che, non sentendo il padre da un po’, si era recata nell’appartamento in via dei ...

