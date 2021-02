UOMINI E DONNE oggi, 15 febbraio: Riccardo e Roberta al centro della scena (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’inizio di una nuova settimana in compagnia di UOMINI e DONNE coincide esattamente con l’inizio di una nuova registrazione, effettuata il 3 febbraio. oggi (lunedì 15) si è cominciato dalle avventure di Gemma Galgani. Al termine di una scorsa puntata eravamo rimasti con il triangolo che vedeva protagonisti proprio la Galgani, il terzo Maurizio e la dama Maria. Gemma nella puntata odierna è convinta che l’uomo e Maria la stiano usando per rimanere al centro dell’attenzione e questa convinzione è appoggiata dal fatto che Maurizio e Maria avrebbero fatto una fotografia per far parlare di loro. Poi ci sarebbe stato un quadro che un amico di Maurizio avrebbe realizzato per Gemma, un’opera che racchiude la loro conoscenza. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ciò ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’inizio di una nuova settimana in compagnia dicoincide esattamente con l’inizio di una nuova registrazione, effettuata il 3(lunedì 15) si è cominciato dalle avventure di Gemma Galgani. Al termine di una scorsa puntata eravamo rimasti con il triangolo che vedeva protagonisti proprio la Galgani, il terzo Maurizio e la dama Maria. Gemma nella puntata odierna è convinta che l’uomo e Maria la stiano usando per rimanere aldell’attenzione e questa convinzione è appata dal fatto che Maurizio e Maria avrebbero fatto una fotografia per far parlare di loro. Poi ci sarebbe stato un quadro che un amico di Maurizio avrebbe realizzato per Gemma, un’opera che racchiude la loro conoscenza. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ciò ...

matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - chetempochefa : ' Se guardiamo i dati, gli ultimi prodotti dal Viminale, del 2020 , aumentano i femminicidi, diminuiscono il totale… - pfmajorino : È inutile girarci attorno, il tema dell'assenza di donne ministre di csx è un tema enorme. E riguarda gli uomini.… - alberod : RT @aledenicola: Se è vero che ora il PD per rimediare ai 3 ministri uomini (capi corrente e decenti politici, Franceschini anche con certa… - henriolama : @robertosaviano Che stupidità pensare che tutti gli uomini siano violenti con le donne...Ciò finisce per banalizzar… -