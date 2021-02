Una vittoria di Pirro? L’importante è che non sia stata di Pirlo (Di lunedì 15 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – 22a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Sorpasso. L’evento più volte annunciato e tanto atteso stavolta è una realtà. Sarà difficile scalzarli da lì. A meno di un futuro clamoroso ritorno dell’armata savoiarda. Per ora costretta a rinculare frignante. Solo complimenti per gli azzurri. Era il momento peggiore dell’anno. Si veniva da quattro sconfitte nelle ultime sette. Una squadra decimata da infortuni e covid. Un allenatore sull’uscio rabbercia una formazione che è comunque migliore di quella presentata dal benedicente Salvator Mundi al Quirinale. I soldi tornano al Nord, nelle mani della destra. Il Sud continuerà a vedere le partite. E noi vediamo le partite. Era il momento peggiore dell’anno. Non era il momento per il bel gioco. Era il momento dei muscoli e del cuore. Del carattere e del coraggio. E forse anche di quel famoso veleno, oggetto di tanta ironia. È ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) FALLI DA DIETRO – 22a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Sorpasso. L’evento più volte annunciato e tanto atteso stavolta è una realtà. Sarà difficile scalzarli da lì. A meno di un futuro clamoroso ritorno dell’armata savoiarda. Per ora costretta a rinculare frignante. Solo complimenti per gli azzurri. Era il momento peggiore dell’anno. Si veniva da quattro sconfitte nelle ultime sette. Una squadra decimata da infortuni e covid. Un allenatore sull’uscio rabbercia una formazione che è comunque migliore di quella presentata dal benedicente Salvator Mundi al Quirinale. I soldi tornano al Nord, nelle mani della destra. Il Sud continuerà a vedere le partite. E noi vediamo le partite. Era il momento peggiore dell’anno. Non era il momento per il bel gioco. Era il momento dei muscoli e del cuore. Del carattere e del coraggio. E forse anche di quel famoso veleno, oggetto di tanta ironia. È ...

