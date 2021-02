Tutti i look più belli dalle sfilate autunno inverno 2021/2022 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo fashion month, quasi totalmente in digitale a causa della pandemia di Covid-19. Le sfilate autunno inverno 2021/2022 approdano sulle piattaforme dedicate a ciascuna capitale della moda. E così i look della prossima stagione prendono vita sugli schermi, tramite lookbook, video, oppure guadagnano le passerelle in chiave phygital. Una modalità a cui Tutti ci stiamo abituando, ma che non cambia la sostanza: gli outfit degli stilisti restano sempre una fonte d’ispirazione continua. Dal 14 febbraio 2021, data ufficiale d’inizio della New York Fashion Week, fino al 9 marzo, giorno di chiusura della Paris Fashion Week, va in scena il mese della moda. Quali sono i look migliori delle sfilate ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo fashion month, quasi totalmente in digitale a causa della pandemia di Covid-19. Leapprodano sulle piattaforme dedicate a ciascuna capitale della moda. E così idella prossima stagione prendono vita sugli schermi, tramitebook, video, oppure guadagnano le passerelle in chiave phygital. Una modalità a cuici stiamo abituando, ma che non cambia la sostanza: gli outfit degli stilisti restano sempre una fonte d’ispirazione continua. Dal 14 febbraio, data ufficiale d’inizio della New York Fashion Week, fino al 9 marzo, giorno di chiusura della Paris Fashion Week, va in scena il mese della moda. Quali sono imigliori delle...

