Sci, la Regione pronta a costituirsi parte civile per i danni causati dalla mancata riapertura (Di lunedì 15 febbraio 2021) La mancata apertura degli impianti sciistici, comunicata all’ultimo mentre molte attività erano pronte alla ripartenza ha fatto infuriare non solo i gestori ma anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio che questa mattina ha convocato una riunione di giunta straordinaria sulla questione. “La Regione Piemonte ha previsto di stanziare immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo” ha annunciato Cirio che lancia anche un appello al nuovo governo Draghi. Da piazza Castello fanno sapere che si sta preparando una lettera rivolta al Governo per chiedere l’attivazione di ristori immediati e un ulteriore indennizzo. Ma non solo. C’è al vaglio l’ipotesi di costituirsi parte ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Laapertura degli impianti sciistici, comunicata all’ultimo mentre molte attività erano pronte alla rinza ha fatto infuriare non solo i gestori ma anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio che questa mattina ha convocato una riunione di giunta straordinaria sulla questione. “LaPiemonte ha previsto di stanziare immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo” ha annunciato Cirio che lancia anche un appello al nuovo governo Draghi. Da piazza Castello fanno sapere che si sta preparando una lettera rivolta al Governo per chiedere l’attivazione di ristori immediati e un ulteriore indennizzo. Ma non solo. C’è al vaglio l’ipotesi di...

Ultime Notizie dalla rete : Sci Regione Stop sci, Piemonte valuta azioni legali

25.30 Stop sci, Piemonte valuta azioni legali "La Regione Piemonte ha previsto di stanziare subito 5,3 mln di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e ...

Apertura impianti di sci, poi la chiusura: i 10 giorni che hanno ribaltato la decisione

...il primo parere sullo sci - e il 14 febbraio quando si è deciso lo stop. Leggi anche La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: regione per ...

Stop sci fino al 5 marzo, la protesta delle Regioni Adnkronos Abetone, stop allo sci. "Rischiamo una catastrofe. Ristori supito"

Galli evidenzia con rammarico la giornata di oggi, «bellissima con la neve e il sole, ma purtroppo con gli impianti di risalita chiusi, perché la Toscana è in zona arancione e perché con la decisione ...

L'infettivologo Galli: «Piste da sci andavano chiuse prima, Ricciardi ha ragione. E bar pieni a Milano fanno paura»

L'infettivologo Massimo Galli, ospite questa mattina de L'aria che tira su La7, ha parlato della chiusura degli impianti da sci, delle scene viste nel weekend ... agli occhi di tutti che la faccenda ...

