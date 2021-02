Puglia: neve intermittente e ghiaccio nella notte, temperature in leggero rialzo. Scuole chiuse in vari Comuni Protezione civile, previsioni meteo: allerta maltempo anche per vento fino a stasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le località dei monti dauni, in nottata, ancora ben sotto lo zero ma con un rialzo di un paio di gradi rispetto alla notte precedente. Cosa che si è registrata anche nel resto della regione, con la valle d’Itria a zero gradi al risveglio e il Salento fra uno (alto Salento) e quattro gradi. Taranto poco sopra lo zero, fascia costiera adriatica un po’ più su. Il ghiaccio rappresenta un pericolo per la circolazione soprattutto nelle ore periferiche. Nevicate, escluso il Salento, e vento fino a burrasca forte nelle previsioni della Protezione civile. In vari Comuni, per ordinanze dei sindaci, oggi Scuole chiuse. (immagini: fonte Protezione ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le località dei monti dauni, in nottata, ancora ben sotto lo zero ma con undi un paio di gradi rispetto allaprecedente. Cosa che si è registratanel resto della regione, con la valle d’Itria a zero gradi al risveglio e il Salento fra uno (alto Salento) e quattro gradi. Taranto poco sopra lo zero, fascia costiera adriatica un po’ più su. Ilrappresenta un pericolo per la circolazione soprattutto nelle ore periferiche. Nevicate, escluso il Salento, ea burrasca forte nelledella. In, per ordinanze dei sindaci, oggi. (immagini: fonte...

