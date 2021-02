MotoGP | Maverick Viñales; “Tutta la squadra deve impegnarsi se vogliamo vincere il titolo”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si avvicina l’inizio del Motomondiale, previsto a marzo con un doubleheader sul circuito di Losail (Qatar). Lo spagnolosi appresta al quinto anno da pilota ufficiale Yamaha in, pronto a dividere il proprio box con un nuovo compagno di box. Non ci sarà infatti il nostro Valentino Rossi, sostituito dal francese Fabio Quartararo. Nella giornata odierna la casa giapponese ha presentato i nuovi piloti confermando il forte pilota iberico. Il centauro spagnolo è pronto per una nuova sfida ed ha affermato ai microfoni della: “ La passata stagione abbiamo iniziato molto bene, ma poi tutto si è complicato. La strada da percorrere è ancora lunga, dobbiamo continuare a lavorare con la mentalità di essere uniti.la...

fmimolise : MotoGP. Maverick Vinales: “Senza Valentino Rossi, il team sarà più unito”: Alla presentazione ufficiale, il pilota… - TgMotor : #MotoGP | Yamaha toglie i veli alle M1 2021: la casa di Iwata punta senza mezzi termini al titolo, con l'ambiziosa… - infoitsport : MotoGP. Maverick Vinales: “Senza Valentino Rossi, il team sarà più unito” - infoitsport : MotoGP. Per Maverick Vinales anche un nuovo casco nel 2021 - OA_Sport : #MotoGP #VIDEO Scopriamo la nuova Yamaha M1 ufficiale che darà l'assalto al titolo: Vinales e Quartararo lanciano i… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Maverick

La Yamaha ha presentato nella giornata di oggi la nuova M1 diViñales e Fabio Quartararo , promettendo battaglia in vista del Mondiale 2021 di. Tanti sorrisi ma anche molti sguardi decisi, in particolare quello del pilota spagnolo che, nell'...In soli due anni inil francese è passato dalle stalle alle stelle e ritorno, dimostrandosi ... dove ad attenderlo c'èVinales, pronto esattamente come Fabio a far valere le sue ragioni.Si avvicina l'inizio del Motomondiale, previsto a marzo con un doubleheader sul circuito di Losail (Qatar). Lo spagnolo Maverick Viñales si appresta al quinto anno da pilota ufficiale Yamaha in MotoGP ...Così tutti hanno cominciato a chiamarmi El Diablo anche fuori dalla pista quando giocavamo a pallone o trascorrevano del tempo insieme Il classe 1999, infatti, è stato promosso dopo due anni in Petron ...