Lockdown | Zaia | “Ma chi ne parla ha informazioni che noi non abbiamo?”

"Magari un Lockdown ci sta e ci vuole, magari non ci voleva. Ma non sono in grado di esprimere giudizi, perché non so i presupposti e le basi scientifiche che stanno sotto questa richiesta. Vorrei quindi fare una domanda: chi sta facendo queste dichiarazioni, ha informazioni che noi non abbiamo?". È la domanda che si pone il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante il corso del consueto punto stampa rispondendo alle domande circa un possibile nuovo regime di Lockdown come richiesto da Walter Ricciardi. "Se autorevoli scienziati continuano a parlare di Lockdown, finisce che qualcuno lo dovrà fare, in via di autotutela, altrimenti ci si trova la procura davanti all'ufficio – ha sottolineato Zaia -. È per questo che parlo di responsabilità giuridica ...

