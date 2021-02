LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Schwarz scavalca Pinturault ed è oro. Rimpianti per Tonetti (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33: Il canadese Philp chiude con 3?86 di ritardo ed è settimo. Non c’è Jansrud, acciaccato, tocca a Bennett 15.33: Philp all’intermedio ha un ritardo di 2?65 15.32: Sesto posto per Tonetti, penalizzato da un errore nella parte centrale: 3?53 il ritardo dell’azzurro 15.31: Tonetti all’intermedio ha un ritardo di 2?28, errore per lui poco prima 15.30: E’ quinto il tedesco Jocher a 2?46 dalla testa. Tocca a Tonetti 15.30: 1?58 di ritardo per Jocher all’intermedio 15.28: Fuori subito anche Caviezel. Ora Jocher 15.27: Esce Aerni subito prima dell’intermedio. Si apre una piccola finestra per chi segue, Tonetti compreso 15.27: Un errore nella parte centrale per Meillard che era davanti a Schwarz nella prima parte. Terzo a 1?12 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33: Il canadese Philp chiude con 3?86 di ritardo ed è settimo. Non c’è Jansrud, acciaccato, tocca a Bennett 15.33: Philp all’intermedio ha un ritardo di 2?65 15.32: Sesto posto per, penalizzato da un errore nella parte centrale: 3?53 il ritardo dell’azzurro 15.31:all’intermedio ha un ritardo di 2?28, errore per lui poco prima 15.30: E’ quinto il tedesco Jocher a 2?46 dalla testa. Tocca a15.30: 1?58 di ritardo per Jocher all’intermedio 15.28: Fuori subito anche Caviezel. Ora Jocher 15.27: Esce Aerni subito prima dell’intermedio. Si apre una piccola finestra per chi segue,compreso 15.27: Un errore nella parte centrale per Meillard che era davanti anella prima parte. Terzo a 1?12 ...

