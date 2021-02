Lite Lukaku-Ibrahimovic | spunta un murale dietro la Curva Sud | VIDEO

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Latra Romelue Zlatan, andata in scena il 26 gennaio nel derby di Coppa Italia, immortalata in un'opera di street art a 'San Siro'unlaSudPianeta Milan.

PianetaMilan : Lite @RomeluLukaku9-@Ibra_official, spunta un murale dietro la #CurvaSud | #VIDEO - @acmilan #ACMilan #Milan… - 100x100Napoli : 'Face to face, heart to heart', il faccia a faccia tra i due cuori della Milano del calcio. - Paroladeltifoso : Ibra-Lukaku, la lite diventa un murale - sportface2016 : Lite #Ibrahimovic-#Lukaku, spunta un murales davanti a San Siro: la foto - infoitsport : Gotti sulla lite Ibrahimovic-Lukaku: 'Succede così anche tra i preti' -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Lukaku

Romelutra domani e martedì verrà ascoltato dalla Procura FIGC. Dopo aver ascoltato la versione di Zlatan Ibrahimovic in merito al botta e risposta tra i due, la Procura - riporta 'Sky' - ha adesso ...Pioli contro Conte, ma soprattutto Ibra ritrovadopo lain coppa : tanti i temi del match in programma domenica prossima. Ma prima il Milan avrà un'occasione per ripartire dopo il ko con ...Non è passato nemmeno un mese e sembra un secolo. Ibra contro Lukaku, di nuovo, dopo quella lite folle, dopo tante parole e dentro una sfida che questa volta sa di scudetto e può cambiare tutto. Da un ...Massimo SartiE sorpasso fu! Questa volta l'Inter non ha titubato di fronte ai rallentamenti del Milan e ha affondato il colpo, forse nell'occasione sulla carta meno agevole. Perché la Lazio, battuta..