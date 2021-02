Lei si spoglia online | lui non è d’accordo e la uccide a sangue freddo

Leggi su chenews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La tragedia in Alabama, dove l’uomo noncon lo stile di vita della moglie, ha deciso dirla e di trascinarla sul vialetto. Lunedì il giudice della contea di Shelby William Bostick III ha ordinato al 47enne Jeff West di scontare 16 anni di carcere per la morte di sua moglie, Kat West. A novembre, Jeff West è stato condannato per omicidio colposo intenzionale per la morte della 42enne Kat West, madre erellista. Kat West è morta per un colpo alla testa provocato da una bottiglia di Lucid Absinthe brandita da suo marito, secondo la corte. Jeff ha cercato di mantenere la sua innocenza per tre anni, affermando che la moglie fosse morta da ubriaca per una caduta accidentale LEGGI ANCHE >>> Piacenza, ubriaco travolge due sorelle con la macchina: le divide per ...