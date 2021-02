La scena muta di Matteo Salvini da Lilli Gruber, una bufala «rubata» alla satira (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Lega di Matteo Salvini è tornata al governo, questa volta nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Durante la formazione del nuovo governo, all’interno dei gruppi Facebook pro Movimento 5 Stelle è circolato un video in cui il leader leghista viene ripreso muto e imbarazzato dopo le critiche di Lilli Gruber per il suo operato come Ministro dell’Interno nel primo Governo Conte. Si tratta di una bufala “rubata” alla satira. La prova del falso la troviamo in basso a sinistra dello stesso video dove si vede il logo di Propaganda Live, programma televisivo in cui viene trattata l’attualità politica italiana attraverso un mix di giornalismo, ironia e satira. Il video originale, ideato da Alessio Marzilli e visibile per intero sul ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Lega diè tornata al governo, questa volta nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Durante la formazione del nuovo governo, all’interno dei gruppi Facebook pro Movimento 5 Stelle è circolato un video in cui il leader leghista viene ripreso muto e imbarazzato dopo le critiche diper il suo operato come Ministro dell’Interno nel primo Governo Conte. Si tratta di una. La prova del falso la troviamo in basso a sinistra dello stesso video dove si vede il logo di Propaganda Live, programma televisivo in cui viene trattata l’attualità politica italiana attraverso un mix di giornalismo, ironia e. Il video originale, ideato da Alessio Marzilli e visibile per intero sul ...

Verdoux11 : Bene. Tanto fa scena muta. - DTocchioni : RT @mariamacina: Italia viva denuncerà addirittura che, interrogato su alcuni punti cruciali, Gualtieri fa scena muta. Intanto Conte, che… - SilvioMagliano : Dopo la pesante denuncia dei Sindacati sulla stampa cittadina ('stipendi in ritardo di due mesi') e la decisione de… - pietro_busacca : RT @mariamacina: Italia viva denuncerà addirittura che, interrogato su alcuni punti cruciali, Gualtieri fa scena muta. Intanto Conte, che… - flexgrimmy : @raffaellapaita @ItaliaViva Basta che fate scena muta come le dimissioni volute dal vostro padrone e non da loro de… -