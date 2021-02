In ospedale con una ferita alla testa, bimbo di 1 anno muore. Arrestati i genitori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una storia dai risvolti torbidi sui cui ora si accende una luce nera. Ha come protagonista un bambino di un anno appena e i suoi genitori adottivi. Era lo scorso 6 gennaio quando l’ambulanza era stata chiamata dai genitori perché il piccolo era rimasto vittima ‘di un incidente domestico’. Le condizioni erano apparse subito gravi e immediato il trasporto in ospedale dove il piccolo è morto 24 ore dopo. “Era morto prima che arrivassero in ospedale, ma l’hanno tenuto in vita abbastanza a lungo da permettere ai genitori di salutarlio. Hanno spento la macchina poco dopo ed è morto lo stesso giorno”, riportano i media locali. Eppure qualcosa non aveva convinto da subito, troppo strana la dinamica e troppe falle nel racconto perché gli investigatori non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una storia dai risvolti torbidi sui cui ora si accende una luce nera. Ha come protagonista un bambino di unappena e i suoiadottivi. Era lo scorso 6 gennaio quando l’ambulanza era stata chiamata daiperché il piccolo era rimasto vittima ‘di un incidente domestico’. Le condizioni erano apparse subito gravi e immediato il trasporto indove il piccolo è morto 24 ore dopo. “Era morto prima che arrivassero in, ma l’htenuto in vita abbastanza a lungo da permettere aidi salutarlio. Hspento la macchina poco dopo ed è morto lo stesso giorno”, riportano i media locali. Eppure qualcosa non aveva convinto da subito, troppo strana la dinamica e troppe falle nel racconto perché gli investigatori non si ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - ItalianAirForce : Un bambino di 9 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Olbia con un #Falcon900 del 31° Stormo de… - mariasamsara01 : @Godot42405938 @M49liberorso Ha ragione, lavoro in sanità. Non l'ho preso al lavoro perché sono stata attenta. Alcu… - napolista : «Mio padre mi ha sempre dato del pirla. E’ finito in ospedale prima di vedere che ce l’avevo fatta» Il Corriere int… - ItaliaRoby : RT @MonicaValerio3: Intanto in Molise la variante inglese farà arricchire i soliti noti con l'ospedale covid istituito in una fondazione pr… -