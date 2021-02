Il senso di Sciascia per la pittura (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scrittore di cui ricorre il centenario della nascita aveva una profonda sensibilità per le opere figurative. E ha anche scritto di grandi talenti trascurati dalla critica quali Fabrizio Clerici, Alberto Savinio, Pietro Guccione: «Mi piacciono i pittori di memoria, riflessivi, speculativi». Sono passati quasi quarant'anni anni da quella bella giornata di autunno del 1983 in cui, nella casa di Ro, dove sono vissuti i miei genitori, arrivarono in frotte gli amici e gli estimatori di Fabrizio Clerici dopo l'inaugurazione della mostra a Palazzo dei Diamanti per i settant'anni dell'artista. Il curatore era Federico Zeri: la sua autorevolezza come storico dell'arte antica era la miglior garanzia per un pittore colto, trascurato se non ignorato dalla critica come Clerici, del quale Jean Cocteau, lontano dai pregiudizi e dalle preclusioni della critica nostrana, aveva scritto: «Fabrizio ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lo scrittore di cui ricorre il centenario della nascita aveva una profonda sensibilità per le opere figurative. E ha anche scritto di grandi talenti trascurati dalla critica quali Fabrizio Clerici, Alberto Savinio, Pietro Guccione: «Mi piacciono i pittori di memoria, riflessivi, speculativi». Sono passati quasi quarant'anni anni da quella bella giornata di autunno del 1983 in cui, nella casa di Ro, dove sono vissuti i miei genitori, arrivarono in frotte gli amici e gli estimatori di Fabrizio Clerici dopo l'inaugurazione della mostra a Palazzo dei Diamanti per i settant'anni dell'artista. Il curatore era Federico Zeri: la sua autorevolezza come storico dell'arte antica era la miglior garanzia per un pittore colto, trascurato se non ignorato dalla critica come Clerici, del quale Jean Cocteau, lontano dai pregiudizi e dalle preclusioni della critica nostrana, aveva scritto: «Fabrizio ...

Il senso di Sciascia per la pittura

Il giorno della civetta

