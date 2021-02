Il Napoli voleva Veretout, ma scelse ancora la Roma, ecco perché (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sportitalia svela un retroscena su un vecchio interesse del Napoli a settembre: Jordan Veretout. Sul suo sito, il giornalista Alfredo Pedullà stila del periodo roseo che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sportitalia svela un retroscena su un vecchio interesse dela settembre: Jordan. Sul suo sito, il giornalista Alfredo Pedullà stila del periodo roseo che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CarloMartootchy : @Mirko799 Morata gioca, lo ha detto Pirlo stesso che voleva morata in condizione per porto ed è il motivo per cui g… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Veretout-Napoli, il retroscena: offerta da far tremare i polsi di ADL! Lo voleva Gattuso, poi la scommessa gol con… - sscalcionapoli1 : Veretout-Napoli, il retroscena: offerta da far tremare i polsi di ADL! Lo voleva Gattuso, poi la scommessa gol con… -