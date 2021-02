StraNotizie : Grugliasco, i 74 anni di matrimonio tra Domenico e Domenica: 'Tutto cominciò con una fuitina'… -

... cominciata in Sicilia con tanto di fuitina, visto che domenica all'epoca aveva 16e poi il trasferimento anel 1970. Domenico ha cominciato a lavorare come agricoltore con il padre, ...I soci l'anno scorso gli avevano organizzato una festa per i suoi 100di vita nella sede della Usd Pro. È mancato a 101Silvio Fasson che l'anno scorso aveva stappato le bottiglie e tagliato la torta per il suo secolo di vita. Il più anziano socio dell'Usd Pro, la storica ...L'omaggio del sindaco ai coniugi Maugeri, anime gemelle nel nome e nel cognome. Tra pochi mesi lui sarà centenario ...Coppia da record a Grugliasco. Il sindaco manda un omaggio floreale e un libro fotografico della città GRUGLIASCO. Un anniversario e a breve un compleanno. E tutti da record. Roberto Montà, sindaco di ...