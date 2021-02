**Governo: D'Elia (Pd), 'necessario anche donne in posizioni apicali'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Sono tre le proposte Cecilia D'Elia alla riunione da remoto del coordinamento nazionale della Conferenza delle democratiche, organismo nazionale di circa 140 persone, delegate territoriali e delegazioni di parlamentari, segretarie di federazione Pd dopo il caso dell'esclusione del governo Draghi con tutti ministri Pd uomini. "Subito una riunione del comitato politico -ha detto la presidente della Conferenza delle donne dem- in vista del completamento della squadra di governo e in generale per discutere le modalità in cui vengono prese decisioni sugli assetti, la necessità che anche nelle posizioni apicali ci siano donne". E poi: "Rilancio percorso Conferenza sia la sua costruzione nei territori, attraverso una campagna adesione per battaglie da far vivere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Sono tre le proposte Cecilia D'alla riunione da remoto del coordinamento nazionale della Conferenza delle democratiche, organismo nazionale di circa 140 persone, delegate territoriali e delegazioni di parlamentari, segretarie di federazione Pd dopo il caso dell'esclusione del governo Draghi con tutti ministri Pd uomini. "Subito una riunione del comitato politico -ha detto la presidente della Conferenza delledem- in vista del completamento della squadra di governo e in generale per discutere le modalità in cui vengono prese decisioni sugli assetti, la necessità chenelleci siano". E poi: "Rilancio percorso Conferenza sia la sua costruzione nei territori, attraverso una campagna adesione per battaglie da far vivere ...

