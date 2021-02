Gol dal tetto di casa ed esultanza alla CR7… (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama thef2 su Instagram ed è un noto atleta e freestyler. Guardate che gol segna dal tetto di casa... e l'esultanza è alla CR7.caption id="attachment 1094387" align="alignnone" width="549" gol tetto CR7 (Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si chiama thef2 su Instagram ed è un noto atleta e freestyler. Guardate che gol segna daldi... e l'CR7.caption id="attachment 1094387" align="alignnone" width="549" golCR7 (Instagram)/caption ITA Sport Press.

capuanogio : La frenata del #Milan nei numeri: dal 6 gennaio la media punti in campionato è scesa a 1,71 (12 in 7 partite) contr… - OptaPaolo : 52 - Il #Crotone è la prima squadra ad aver subito 52 gol dopo le prime 22 gare stagionali in #SerieA dal #Lecce ne… - FBiasin : La classifica annuale 'gol+assist', dal 2001 a oggi. #Messi è un terrestre solo sulla carta. - razorback7851 : @saliopp Gli episodi sono il calcio. Un rigore,una ripartenza dopo un salvataggio,un gol regalato dal portiere,tutt… - 27Peppe : RT @gippu1: Con il gol in #SampdoriaFiorentina Fabio Quagliarella va a segno in serie A per il diciassettesimo anno solare consecutivo, dal… -