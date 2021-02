Danilo: “Con Alex Sandro un’amicizia lunghissima. Ringrazieremo sempre il Porto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alex Sandro e Danilo hanno lasciato un’intervista ad UEFA.com, parlando dell’imminente gara tra Porto e Juventus, con la sfida al club che li ha lanciati in Europa. Queste le parole di Danilo (qui per leggere quelle di Alex Sandro): “Con Alex Sandro siamo cresciuti insieme, dal Brasile, al Porto, poi lui è passato alla Juventus e io al Real Madrid, passando poi per il City e per poi ritrovarci in bianconero. Senza dimenticare di menzionare la nazionale brasiliana. Io non credo nelle coincidenze. Penso che nella vita le cose accadano per una ragione e sono grato per la connessione che ho con Alex e la sua famiglia perché mi piace circondarmi di brave persone. Nel mondo del calcio ho molti amici, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021)hanno lasciato un’intervista ad UEFA.com, parlando dell’imminente gara trae Juventus, con la sfida al club che li ha lanciati in Europa. Queste le parole di(qui per leggere quelle di): “Consiamo cresciuti insieme, dal Brasile, al, poi lui è passato alla Juventus e io al Real Madrid, passando poi per il City e per poi ritrovarci in bianconero. Senza dimenticare di menzionare la nazionale brasiliana. Io non credo nelle coincidenze. Penso che nella vita le cose accadano per una ragione e sono grato per la connessione che ho cone la sua famiglia perché mi piace circondarmi di brave persone. Nel mondo del calcio ho molti amici, ...

romeoagresti : Carte mischiate oggi in rifinitura per #Pirlo. Provati, tra gli altri, #Danilo e #Cuadrado (alto) sulla fascia dest… - Mediagol : #Juventus, Danilo: 'Noi in corsa in tutte le competizioni, guardiamo con ottimismo il domani. Pirlo? Il futuro del… - biondi_danilo : @msn_italia L'avesse fatto Melania a Trump a quest'ora lei sarebbe già scappata di casa e fuggita nel Queens, dove… - sportli26181512 : Porto-Juventus, Alex Sandro e Danilo: 'Sarà una grande sfida': I due esterni della Juventus hanno parlato all'Uefa… - biondi_danilo : @Pier5ba @DS_Official La storia di come montava in salita con la neve, ma poi c'era la discesa. Hai presente le aut… -