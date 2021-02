Covid, i numeri vanno assottigliandosi, ora preoccupa l’avanzata della variante inglese, da circoscrivere al più presto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Onestamente oggi a preoccupare è la diffusione della mutazione del Covid, identificato nella cosiddetta ‘variante inglese’. Al momento presente oltre misura in Toscana, Umbria ed Abruzzo, è nei suoi confronti che ci si sta organizzando per ‘sferrare’ l’attacco ai nuovi contagi. Questo perché, per quel che riguarda il Covid in generale, nel Paese sta via via migliorando. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 179.278 ‘tamponi misti’ (fra molecolari ed antigenici) che, in virtù dei 7.351 nuovi contagi individuati, è stato determinato un indice di positività al 4,1%. Infatti come riporta il bollettino quotidiano stato dal ministero della Salute, continua a scendere in Italia il numero dei positivi (tra l’altro, non tutti ‘malati’), attualmente 398.098. Lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Onestamente oggi are è la diffusionemutazione del, identificato nella cosiddetta ‘’. Al momento presente oltre misura in Toscana, Umbria ed Abruzzo, è nei suoi confronti che ci si sta organizzando per ‘sferrare’ l’attacco ai nuovi contagi. Questo perché, per quel che riguarda ilin generale, nel Paese sta via via migliorando. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 179.278 ‘tamponi misti’ (fra molecolari ed antigenici) che, in virtù dei 7.351 nuovi contagi individuati, è stato determinato un indice di positività al 4,1%. Infatti come riporta il bollettino quotidiano stato dal ministeroSalute, continua a scendere in Italia il numero dei positivi (tra l’altro, non tutti ‘malati’), attualmente 398.098. Lo ...

