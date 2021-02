Cava de’ Tirreni | detenzione ai fini di spaccio | in manette due giovani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto dueoriginari dell’agro nocerino-sarnese, O.W.F. di anni 31 e B.V. di anni 26, entrambi pregiudicati, in quanto resisi responsabili dei reati diaididi sostanza stupefacente nonché di possesso di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. In particolare, nella scorsa notte, durante i controlli in strada operati dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dide’– Sezione Volanti, per prevenzione dellodi sostanze stupefacenti, è stato notato dai poliziotti, in una via del centro cittadino, un motociclo di colore nero con una persona a bordo affiancarsi ad un’autovettura ferma sul margine destro della corsia di ...