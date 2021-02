Carnevale 2021: frasi di auguri e immagini da inviare su Whatsapp e Facebook (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Carnevale del 2021 sarà una ricorrenza diversa dal solito per colpa della pandemia di Coronavirus, tra zone gialle e arancioni e magari anche rosse, e in attesa che la campagna vaccinale ci porti più vicino alla fine del tunnel. Pur se in maniera ridotta, senza carri e sfilate, qualche piccola mascherata sarà forse possibile lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildelsarà una ricorrenza diversa dal solito per colpa della pandemia di Coronavirus, tra zone gialle e arancioni e magari anche rosse, e in attesa che la campagna vaccinale ci porti più vicino alla fine del tunnel. Pur se in maniera ridotta, senza carri e sfilate, qualche piccola mascherata sarà forse possibile lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Carnevale a Busto Arsizio, le chiavi della città al Tarlisu Nonostante la pandemia Busto Arsizio non ha voluto rinunciare ad uno degli eventi tradizionali del Carnevale e cioè la consegna delle ...

Restano le disposizioni stabilite dall'ultima ordinanza sindacale: chiusura delle piazze anche domani in occasione del Martedì di Carnevale " ha concluso Di Sarno " divieto di assembramenti e ...

Duecentotrentuno anni di fede, storia e tradizioni. Un trinomio che, da sempre, accompagna Baucina, piccolo centro rurale e agricolo della provincia di Palermo, noto soprattutto per le solenni celebra ...

Carnevale a Napoli, bambino travestito da amuchina spopola sui social. partenopei hanno approfittato del Carnevale per far passeggiare i loro figli ...

