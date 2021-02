Calciomercato, Palermo e il colpo Cavani: Foschi show a Milano, “sequestro” del Matador e lite furiosa con Corvino! (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rino Foschi e il "rapimento" di Edinson Cavani.L'ex direttore sportivo del Palermo è sempre stato e lo è ancora un personaggio colorito che in sede di Calciomercato ha messo in pratica le più disparate peripezie. Una delle più celebri è legata all'arrivo in Sicilia di Edinson Cavani che indossò per la prima volta la maglia rosanero nel lontano 2006. L'attaccante uruguaiano si mise in mostra al torneo di Viareggio con il Danubio, su di lui diverse squadre italiane tra le quali anche l'Inter. Da qui intervenne l'intelletto da stratega di Foschi che raggiunse un accordo telefonico con gli agenti del ragazzo (Triulzi e Anellucci) e organizzò rapidamente l'arrivo del calciatore in Italia. Non appena il sudamericano sbarcò a Milano, riporta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rinoe il "rapimento" di Edinson.L'ex direttore sportivo delè sempre stato e lo è ancora un personaggio colorito che in sede diha messo in pratica le più disparate peripezie. Una delle più celebri è legata all'arrivo in Sicilia di Edinsonche indossò per la prima volta la maglia rosanero nel lontano 2006. L'attaccante uruguaiano si mise in mostra al torneo di Viareggio con il Danubio, su di lui diverse squadre italiane tra le quali anche l'Inter. Da qui intervenne l'intelletto da stratega diche raggiunse un accordo telefonico con gli agenti del ragazzo (Triulzi e Anellucci) e organizzò rapidamente l'arrivo del calciatore in Italia. Non appena il sudamericano sbarcò a, riporta ...

