Asia Argento scandalosa da Giletti: “Ti infilo un tacco in bocca come in un film di Dario Argento…” (video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se la chiami in tv già sai che che arriverà il momento horror. Non perché faccia paura, Asia Argento, ma perché non ha inibizioni. Magari Massimo Giletti ha scommesso proprio su questa caratteristica estrema dell’attrice nell’invitarla a Non è l’Arena a parlare del caso Genovese. Lì si è scontrata duramente con Pietro Senaldi, direttore di Libero, il quale ha fatto notare che Asia Argento prima si è arricchita al fianco di Harvey Weinstein (il produttore al centro dello scandalo del #metoo) e poi lo ha accusato di stupro dopo dieci anni. Senaldi ha anche messo in dubbio che uno stupro possa durare 20 ore. Violenta e scomposta la reazione dell’attrice che ha inveito contro Senaldi: “Stai zitto, ti infilo un tacco in bocca come in un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se la chiami in tv già sai che che arriverà il momento horror. Non perché faccia paura,, ma perché non ha inibizioni. Magari Massimoha scommesso proprio su questa caratteristica estrema dell’attrice nell’invitarla a Non è l’Arena a parlare del caso Genovese. Lì si è scontrata duramente con Pietro Senaldi, direttore di Libero, il quale ha fatto notare cheprima si è arricchita al fianco di Harvey Weinstein (il produttore al centro dello scandalo del #metoo) e poi lo ha accusato di stupro dopo dieci anni. Senaldi ha anche messo in dubbio che uno stupro possa durare 20 ore. Violenta e scomposta la reazione dell’attrice che ha inveito contro Senaldi: “Stai zitto, tiuninin un ...

repubblica : Furiosa lite Argento-Senaldi: 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento' - VelliniV : @julia9587 @enricomcasini Quando lo fai più e più volte, smette di essere un errore. Voglio che tu la smetta di glo… - YUNGBLUDWHXRE : RT @HuertDeAuteuil: Su La7 Asia Argento sta facendo il culo ad un giornalista (?) di Libero. Vedere Giletti non è piacevole MA VALE LA PENA… - watohal : Quando il valore di una donna, insopportabile come questa che mostra tutta la sua nullità, diventa inutile ascoltar… - SecolodItalia1 : Asia Argento scandalosa da Giletti: “Ti infilo un tacco in bocca come in un film di Dario Argento…” (video)… -