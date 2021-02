‘Amici di Maria De Filippi’, uno storico ex insegnante diventa papà per la seconda volta! (Di lunedì 15 febbraio 2021) Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono in attesa del loro secondo figlio! Ad annunciarlo sono stati proprio l’ex professionista e storico insegnante di Amici di Maria De Filippi e la moglie con dei teneri post su Instagram. “La famiglia sta per allargarsi. Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo!” ha scritto Kledi. A fargli eco anche Charlotte che mostrando l’ecografia del nuovo bebè in arrivo ha aggiunto:“Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore”. Charlotte e Kledi hanno avuto la loro primogenita Léa nel gennaio del 2016 ed hanno coronato il loro sogno d’amore nel luglio del 2018 quando davanti ad amici e parenti hanno scelto di convolare a nozze. Il loro sentimento è ogni giorno più grande e adesso ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari sono in attesa del loro secondo figlio! Ad annunciarlo sono stati proprio l’ex professionista edi Amici diDe Filippi e la moglie con dei teneri post su Instagram. “La famiglia sta per allargarsi. Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo!” ha scritto Kledi. A fargli eco anche Charlotte che mostrando l’ecografia del nuovo bebè in arrivo ha aggiunto:“Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore”. Charlotte e Kledi hanno avuto la loro primogenita Léa nel gennaio del 2016 ed hanno coronato il loro sogno d’amore nel luglio del 2018 quando davanti ad amici e parenti hanno scelto di convolare a nozze. Il loro sentimento è ogni giorno più grande e adesso ...

