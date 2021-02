Alice non ce l'ha fatta: la 17enne è morta dopo quattro mesi di agonia. La mamma: 'È volata in cielo' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non ce l'ha fatta Alice , la ragazza di 17 anni investita lo scorso 13 ottobre a Foggia: la giovane è morta ieri sera nel policlinico Riuniti del capoluogo dauno. Alice stava attraversando la strada ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non ce l'ha, la ragazza di 17 anni investita lo scorso 13 ottobre a Foggia: la giovane èieri sera nel policlinico Riuniti del capoluogo dauno.stava attraversando la strada ...

