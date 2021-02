Simone Inzaghi sul rigore: “E’ stato assegnato come se fosse netto, ma andava rivisto 12 volte” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta con l’Inter partendo dall’episodio del rigore dell’1-0. Queste le sue parole: “Il rigore? L’ho rivisto adesso. I ragazzi sono amareggiati perché l’arbitro è andato deciso sul dischetto che a rivederlo fai fatica. E’ stato troppo deciso l’arbitro ad andare subito sul dischetto. Poi c’è stato pure un consulto, ma i ragazzi non l’hanno accettato. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che vedendolo 10-12 volte magari puoi anche darlo, invece Fabbri l’ha dato subito dopo 2-3 secondi come fosse una decisione scontata”. Foto: Twitter uff. Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky,, tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta con l’Inter partendo dall’episodio deldell’1-0. Queste le sue parole: “Il? L’hoadesso. I ragazzi sono amareggiati perché l’arbitro è andato deciso sul dischetto che a rivederlo fai fatica. E’troppo deciso l’arbitro ad andare subito sul dischetto. Poi c’èpure un consulto, ma i ragazzi non l’hanno accettato. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che vedendolo 10-12magari puoi anche darlo, invece Fabbri l’ha dato subito dopo 2-3 secondiuna decisione scontata”. Foto: Twitter uff. Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

