Simone Inzaghi | “Potevamo ottenere di più Prima del rigore la gara era in nostro controllo”

A Sky Sport, Simone Inzaghi tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta dei suoi a San Siro contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "C'è rammarico perché Potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'Inter avrebbe potuto fare la partita ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo, fatto il doppio dei passaggi poi leggi il 3-1 e c'è rammarico. Loro si sono difesi bassi. Ho provato a mettere più fisicità perché faticavamo a trovare spazi. La squadra ha fatto una buona gara, ma Potevamo ottenere molto di più". La marcatura su Lukaku è stata il punto debole:"Non Potevamo rinunciare a giocare a San Siro, e rinchiuderci nella nostra metà campo. Non Potevamo far giocare Radu e ho sposato Acerbi, Hoedt e Parolo hanno fatto bene, Lukaku ha avuto ..."

