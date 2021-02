Serie B, il Frosinone supera l’Entella in un match rocambolesco. Decide Iemmello (2-3) (Di domenica 14 febbraio 2021) match giocato a viso aperto e ricco di gol a Chiavari: finisce 3-2 in favore dei ciociari tra Virtus Entella e Frosinone. Laziali in vantaggio di due reti e raggiunti dall’autogol di Curado e dal sigillo di Schenetti, ma è di Iemmello il gol decisivo in grado di regalare i tre punti alla squadra di Nesta. Foto: Logo Frosinone Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021)giocato a viso aperto e ricco di gol a Chiavari: finisce 3-2 in favore dei ciociari tra Virtus Entella e. Laziali in vantaggio di due reti e raggiunti dall’autogol di Curado e dal sigillo di Schenetti, ma è diil gol decisivo in grado di regalare i tre punti alla squadra di Nesta. Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

spantano91 : Oggi è San Pietro. #EntFro ?? Serie B - Il Frosinone ritrova la vittoria: Iemmello stende l'Entella - FootballtipsNG : Serie B, Virtus Entella vs Frosinone, RESULT: 2 - 3 - Ghanabettips : Serie B, Virtus Entella vs Frosinone, RESULT: 2 - 3 - jackpotKE : Serie B, Virtus Entella vs Frosinone, RESULT: 2 - 3 - MySASoccerTips : Serie B, Virtus Entella vs Frosinone, RESULT: 2 - 3 -