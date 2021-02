Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 14 febbraio 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2020/2021 LA classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2020/2021 LA...

sportface2016 : La classifica dei rigori a favore e contro aggiornata #RomaUdinese #SerieA - SteGabri : @forumJuventus La decide Chiellini.. ringraziamo il capitano x questi 3 punti regalati.. Con 15 anni di serie a all… - sportli26181512 : Insigne, gol n. 100 in Napoli-Juve e dedica di San Valentino alla moglie. VIDEO: Il capitano del Napoli ha sbloccat… - giobill1 : Risultati #Milan nelle ultime sette giornate di Serie A: 4 vittorie e 3 sconfitte. Nel mezzo in Coppa Italia anche… - guarnieribe : RT @loziohomer: ++ ANNUNCIO ++ Finalmente è arrivata l'app gratuita per non rischiare di perdere il conto dei calci di #RigorePerIlMilan n… -