Serie A | Crotone-Sassuolo 1-2 | decidono Berardi e Caputo | pitagorici sempre più giù La classifica

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ilespugna l'"Ezio Scida".I neroverdi tornano alla vittoria e lo fanno battendo ilall'"Ezio Scida", nel match valido per la 22^ giornata diA. La formazione di Roberto De Zerbi parte subito forte, sbloccando il risultato grazie alla rete di Domenico. Immediata la reazione dei padroni di casa che, dopo 10 minuti, riportano il risultato in parità grazie ad Adam Ounas messa a segno al 26°. A chiudere definitivamente i conti è Francescoche, al 49°, non sbaglia dal dischetto, mettendo in rete il gol dell'1-2 finale. Un successo importante per ilche torna alla vittoria ponendo così fine ad un periodo opaco vissuto dalla squadra, ma che condannadi più ilad un ormaipiù ...

La squadra di De Zerbi pone fine ad un periodo complicato passando allo Scida. Inutile il momentaneo pari di Ounas, i calabresi restano ... Il Sassuolo riesce ad avere la meglio per 2-1 in trasferta sul Crotone, al termine della gara valida per la 22esima giornata della Serie A. In vantaggio al 14' con il gol di Berardi, i neroverdi si ...