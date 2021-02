Ricciardi e il lockdown totale | Viminale e migranti Salvini torna all’attacco

Leggi su formiche

(Di domenica 14 febbraio 2021) “C’è voglia di salute, di vita e normalità, penso che anche questo sia un cambiamento, gli italiani non possono stare attaccati alla tv per capire se il lunedì vanno in ufficio o i bambini a scuola. Come ha detto Draghi, qualche dichiarazione in meno e qualche riunione in più”. Matteo, leader della Lega, inizia la sua intervista a Mezz’ora in più su Rai 3, ospite di Lucia Annunziata, commentando le parole di Walter, consigliere del ministro della Salute, su un eventualeche richiederà a Roberto Speranza. “È un anno che qualcuno ci dice ‘state chiusi’. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di Draghi, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi e senza dire nulla a nessuno e dica che bisogna chiudere le ...