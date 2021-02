Recovery e infrastrutture: l’agenda toscana spedita a SuperMario (Di domenica 14 febbraio 2021) Rimasta senza ministri, la toscana punta sugli emissari dei partiti più vicini ai dicasteri per far sentire la sua voce. E Giani scrive subito al premier Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 febbraio 2021) Rimasta senza ministri, lapunta sugli emissari dei partiti più vicini ai dicasteri per far sentire la sua voce. E Giani scrive subito al premier

Ultime Notizie dalla rete : Recovery infrastrutture Scelta dei ministri del governo Draghi: la politica del territorio sospende il giudizio

...guida del ministro della Transizione ecologica di Roberto Cingolani e a quello dell'Infrastrutture ... Viviamo in emergenza, avremo i soldi del Recovery, ma due terzi sono in prestito. Le spese vanno ...

Draghi e i sottosegretari: incarichi divisi a metà e nomi scelti dai partiti

Ai grillini interessa mettere un piede con Giancarlo Cancelleri e Stefano Buffagni nei ministeri che gestiranno il Recovery Plan, ovvero Infrastrutture e Transizione Ecologica. Probabile anche l'...

Recovery e infrastrutture: l’agenda toscana spedita a SuperMario Il Tirreno Recovery Fund. Catanzaro: “una grande occasione per completamento anello autostradale Castelvetrano-Gela”

“Siamo di fronte ad una eccezionale opportunità per superare il divario infrastrutturale tra Nord e Sud”. E’ quanto afferma oggi il parlamentare regionale Michele Catanzaro (PD) nel sollecitare un’azi ...

Recovery plan, la Calabria adesso attende risposte

L’economista Daniele (Umg): «Infrastrutture e logistica tra le priorità ma lo sviluppo del Sud passa anche dalla capacità di utilizzo delle risorse e dal mantenimento di misure straordinarie» ...

