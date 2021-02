Radio University 2021 – Segui la diretta con Ignazio La Russa e Valter Pancini (Di domenica 14 febbraio 2021) Radio University, “la voce della destra milanese”, nasce nel dicembre 1975 in via Mancini a Milano, ben nascosta a causa delle minacce che i militanti della destra ricevono negli anni ’70 dall’estrema sinistra, per iniziativa di un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù e del Fuan milanese. L’emittente è una voce fuori dal coro che trasmette, quasi in clandestinità, le canzoni del primo cantautore di musica alternativa di destra Fabrizio Marzi e dei gruppi Gli Amici del Vento, La Compagnia dell’Anello e gli Zeta Pi Emme. Oggi alle ore 11 Ignazio la Russa e Valter Pancini fanno rivivere, insieme a tanti illustri ospiti e trasmessa anche dal sito del Secolo d’Italia, la storica Radio. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 febbraio 2021), “la voce della destra milanese”, nasce nel dicembre 1975 in via Mancini a Milano, ben nascosta a causa delle minacce che i militanti della destra ricevono negli anni ’70 dall’estrema sinistra, per iniziativa di un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù e del Fuan milanese. L’emittente è una voce fuori dal coro che trasmette, quasi in clandestinità, le canzoni del primo cantautore di musica alternativa di destra Fabrizio Marzi e dei gruppi Gli Amici del Vento, La Compagnia dell’Anello e gli Zeta Pi Emme. Oggi alle ore 11lafanno rivivere, insieme a tanti illustri ospiti e trasmessa anche dal sito del Secolo d’Italia, la storica. L'articolo Secolo d'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Radio University La crisi di governo: intervista a Pietro Paganini

Pietro Paganini, Docente presso Temple University of Philadelphia ed alla John Cabot University di Roma. Già Segretario della Gioventù Liberale Italiana , membro della Direzione Nazionale della federazione dei Liberali , e di Liberali Italiani. "La crisi di governo: intervista a ...

Giornata mondiale della radio: 13 Febbraio 2021

... i trucchi per non ingrassare e perché aiuta il buonumore Rosaria Renna Perché la radio fa bene a corpo e mente In radio la musica la fa da padrona. E secondo uno studio della McGill University ...

Radio University 2021 - Segui la diretta con Ignazio La Russa e Valter... Secolo d'Italia

Si celebra oggi la Giornata mondiale della radio, "compagna di viaggio per eccellenza", per Rosaria Renna, una delle voci più famose ed autorevoli della ...

Covid: un anno dopo

Riascolta Covid: un anno dopo di Obiettivo Salute Weekend . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

