Musica: morto Enrico Greppi, volto e anima della Bandabardò (Di domenica 14 febbraio 2021) Il decesso nella sua abitazione a Fiesole: in arte Erriquez, combatteva con un brutto male da tempo. La famiglia: "Se ne va un grande guerriero e poeta"

repubblica : ?? Morto Erriquez, voce e anima della Bandabardò - RaiNews : E' morto questa mattina nella sua abitazione di Fiesole, Enrico Greppi, in arte #Erriquez, volto e anima della… - Agenzia_Ansa : E' morto Erriquez, volto e anima della Bandabardò #ANSA - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: La Bandabardò perde Erriquez: morto il frontman ricco di vitalità e ideali - imm0rtale : RT @SmallParadise17: Se non fosse per la musica sarei già morto -