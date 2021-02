Meteo – Si tratta dell’Adriatic Effect Snow: bufere di neve fino in spiaggia (Video) (Di domenica 14 febbraio 2021) Litorali imbiancati qua e là in Abruzzo. Quando la neve irrompe in grande stile dal mare, ecco come avviene. L’aria gelida di matrice artica continentale, richiamata dalla Russia, coinvolge gran parte d’Italia portando gelo e neve a tratti fino in pianura. Le aree più coinvolte, come sovente avviene in questi casi, sono quelle del versante adriatico. Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Litorali imbiancati qua e là in Abruzzo. Quando lairrompe in grande stile dal mare, ecco come avviene. L’aria gelida di matrice artica continentale, richiamata dalla Russia, coinvolge gran parte d’Italia portando gelo ea trattiin pianura. Le aree più coinvolte, come sovente avviene in questi casi, sono quelle del versante adriatico.

