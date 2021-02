LIVE Sci alpino | Discesa Mondiali in DIRETTA | doppietta Kriechmayr | 4° Paris | grave infortunio per Schieder

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA12.31 Questa la top ten dellamaschile deidi sci: oro all’austriaco Vincentin 1:37.79, che batte per 0?01 il tedesco Andreas Sander. Bronzo allo svizzero Beat Feuz a 0?18. Quarta piazza a 0?65 per l’elvetico Marco Odermatt e per Dominik, mentre è sesto Christof Innerhofer a 0?90. Settimo a 0?97 il francese Nils Allegre, ottavo il norvegese Kjetil Jansrud a 1?02, nono lo svizzero Carlo Janka a 1?08, decimi a 1?10 il norvegese Henrik Roea e lo statunitense Bryce Bennett. Chiude 24° Matteo Marsaglia a 2?39, mentre purtroppo è caduto e sembra essersi procurato un serioFlorian. 12.26 ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: VIDEO LIVE: Segui la diretta VIDEO della mass start di Coppa Italia di Pragelato - infoitsport : LIVE Mondiali di sci, discesa maschile: Paris, che errore! E’ già fuori dal podio - sportface2016 : LIVE - Ai Mondiali di sci di #Cortina2021 è l'ora della discesa libera maschile: #Paris e #Innerhofer a caccia di m… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Mondiali in DIRETTA: si comincia subito con i big! - #alpino #Discesa #Mondiali #DIRETTA: - SkySport : C'è subito Paris: segui LIVE la discesa del Mondiale di Cortina -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali didi ...... uno dei primi in Italia a inaugurare la ripartenza, e riparte anche la stagione delloin ...Nevoso ? Gastronomia Il Bocconcino Per accompagnare i clienti nell'acquisto è stata attivata una...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA DISCESA 12.31 Questa la top ten della discesa maschile dei Mondiali di sci alpino: oro all'austriaco Vincent Kriechmayr in 1:37.79, che bat ...L’altoatesino, dopo il pessimo superG di giovedì, proverà a piazzare la giusta zampata proprio nell’occasione più importante dell’anno. La discesa libera maschile di Cortina d’Ampezzo, valevole per i ...