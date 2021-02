LIVE Muguruza-Osaka 6-4 2-1 | Australian Open 2021 in DIRETTA | set e break di vantaggio per l’iberica

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Difesa straordinaria con il rovescio lungolinea da parte di. 2-1. Tiene il servizio a 0e prova a lanciare un segnale alla sua avversaria. 40-0 Sesto ace per tre palle dell’1-2. 30-0 Ace al centro. 15-0 Finalmente un bel vincente con il dritto. 2-0! Sbaglia nettamente con il rovescio. Si muove male, sbaglia ed è contratta la giapponese. 40-0 Prima al corpo e tre palle per il 2-0. 30-0 Ace che pizzica la riga al centro. 15-0 Prima di servizio e schiaffo al volo. 1-0! Subitonel secondo set. Risposta smorzata dal nastro e lob vincente della spagnola. 15-40 Rimane in campo l’accelerazione di dritto della. 0-40 Si ...

Order of play Day 7: Domenica 14 febbraio 2021 Rod Laver Arena H 1:00 G.14 v N. Osaka 3 A. Sabalenka 7 v S. Williams 10 ...
Guida al day 7: i match scelti dalla redazione – Le quote del day 7I tabelloni con i risultati aggiornati in tempo reale: maschile – femminile A Twitter ...
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.59 La tradizione e il palmares di entrambe le giocatrici rende estremamente affascinante e prestigioso questo match: sommando i titoli Major delle due si ar ...