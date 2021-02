Inter-Lazio: le probabili formazioni di Conte e Inzaghi | VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Stasera alle 20:45, si disputerà Inter-Lazio a 'San Siro'. La gara può valere il primato per i nerazzurri. Ecco le scelte di Antonio Conte e Simone Inzaghi Inter-Lazio: le probabili formazioni di Conte e Inzaghi VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Stasera alle 20:45, si disputeràa 'San Siro'. La gara può valere il primato per i nerazzurri. Ecco le scelte di Antonioe Simone: lediPianeta Milan.

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - benoit_hrn : @PMU_Sport Inter Milan 2-1 Lazio de Rome #FreebetPMU - PianetaMilan : #InterLazio: le probabili #formazioni di #AntonioConte e #SimoneInzaghi | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA… -