Inter-Lazio diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 14 febbraio 2021) Inter-Lazio si gioca questa sera domenica 14 febbraio 2021 alle ore 20.45 per il big match della 22^ giornata di Serie A. Grande occasione per la squadra nerazzurra che, in caso di successo, si porterebbe al comando della classifica dopo lo stop del Milan contro lo Spezia. Buona chance anche per i laziali che potrebbero ancora dire la loro per le primissime posizioni.Inter-Lazio, le probabili formazionicaption id="attachment 1093789" align="alignnone" width="705" Inter-Lazio (getty images)/captionPraticamente già decise le formazioni da parte di Antonio Conte e Simone Inzaghi. L'Inter si affiderà a Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. La Lazio, invece, con ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - fedeerr : @FabioDeGi Se l’Inter non vince si avvicina la Lazio ?? - interclubpesaro : #InterLazio Una speciale maglia Home celebrativa per l' #InterCNY #ForzaInter ????? ?? -