Inter capolista | schiantata la Lazio con un super Lukaku | ora Milan e Juve tremano davvero

(Di domenica 14 febbraio 2021)O (ITALPRESS) – L'è la nuovadel campionato, grazie alla fondamentale vittoria per 3-1 contro la, a San Siro, nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. La doppietta di, un gol su rigore e l'altro su azione (sono 300 in carriera) nel primo tempo e il suggello di Lautaro Martinez dopo l'illusoria rete di Escalante, regalano ai nerazzurri il sorpasso sule la vetta a quota 50 punti. La partita regala emozioni, con occasioni da una parte e dall'altra. Decisivo al 19? l'vento di Hoedt su Lautaro Martinez, l'arbitro Fabbri assegna calcio di rigore. Dal dischetto al 22?spiazza Reina e trasforma in rete l'1-0 della squadra di Conte. L'attaccante belga approfitta di un altro errore difensivo avversario ...

Non sarà davvero facile per Italiano fissare il miglior undici, per sfidare la capolista della ... come la sfida Napoli - Juventus di questa sera e la partita Inter- Lazio prevista invece solo ...MILANO (ITALPRESS) – L'Inter è la nuova capolista del campionato, grazie alla fondamentale vittoria per 3-1 contro la Lazio, a San Siro, nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. La doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez, che vanificano la rete segnata da Escalante per gli ospiti. La Serie A ha una nuova capolista: l'Inter di Conte liquida un'ottima Lazio per 3-1 grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez, che vanificano la rete segnata da Escalante per gli ospiti.