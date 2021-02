Insegnante va a letto con lo studente per convincerlo di non essere gay: condannata a 14 anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Dovrà passare 14 anni in prigione una ex Insegnante che nel 2019 ebbe quattro rapporti sessuali con uno dei suoi studenti, allora 16enne Ha avuto una relazione sessuale con uno studente ed in seguito è stata arrestata: la sua vicenda, risalente al 2019, ha scatenato un vero e proprio scandalo che ha oltrepassato i confini nazionali, alimentato dalle parole stesse della donna, ex Insegnante, che aveva detto di aver avuto rapporti con il ragazzo perchè voleva convincerlo a non essere gay. I fatti risalgono al 2019 e nelle ultime ore è arrivata la sentenza: la donna che insegnava alla Worthing High School è stata condannata a 14 anni di carcere. All’epoca dei fatti la donna aveva 51 anni e dopo l’arresto ha ammesso le accuse. Fu la nonna ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021) Dovrà passare 14in prigione una exche nel 2019 ebbe quattro rapporti sessuali con uno dei suoi studenti, allora 16enne Ha avuto una relazione sessuale con unoed in seguito è stata arrestata: la sua vicenda, risalente al 2019, ha scatenato un vero e proprio scandalo che ha oltrepassato i confini nazionali, alimentato dalle parole stesse della donna, ex, che aveva detto di aver avuto rapporti con il ragazzo perchè volevaa nongay. I fatti risalgono al 2019 e nelle ultime ore è arrivata la sentenza: la donna che insegnava alla Worthing High School è stataa 14di carcere. All’epoca dei fatti la donna aveva 51e dopo l’arresto ha ammesso le accuse. Fu la nonna ...

