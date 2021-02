Governo: verso assemblea congiunta M5S con Crimi, Licheri 'restiamo uniti' (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Governo verso Toscana, Liguria, Abruzzo e Trento in zona arancione da oggi

... entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di ... "Cominciamo male, caro Governo! Intanto solo alle 19 di oggi (ieri, nder) è stata pubblicata sulla ...

Istanza posticipo Liguria in zona arancione, Toti: 'Richiesta respinta: caro Governo, cominciamo male'

'Quello che mi preoccupa è che si tratta del primo atto ufficiale del Governo Draghi, un Governo da ... 'Spero che la discontinuità verso un atteggiamento punitivo al limite dell'ideologia - conclude ...

Draghi oltre Monti, il nuovo governo verso una storica maggioranza Corriere della Sera Con Draghi torna il "centro"

Dunque, dopo il giuramento del Governo di Mario Draghi alcuni elementi politici sono sufficientemente oggettivi e chiari. Innanzitutto va ringraziato, ancora una volta, il presidente della Repubblica ...

Liguria in zona arancione, Toti: "Caro Governo, iniziamo male"

GENOVA - "Cominciamo male, caro Governo". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito al rifiuto da parte del ministero della Salute dell'istanza urgente p ...

