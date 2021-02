Generale Inverno: ad Agrigento arriva il primo vero freddo della stagione (Di domenica 14 febbraio 2021) Forte vento e nevicate al di sopra dei 200-400 metri: è allerta “gialla” Da questa sera e per le successive 24-30 ore, la neve, localmente, potrebbe arrivare anche in pianura con apporti al suolo da deboli a moderati Allerta “gialla” – per rischio meteo-idrogeologico e idraulico – a partire da questo pomeriggio e fino alla Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Forte vento e nevicate al di sopra dei 200-400 metri: è allerta “gialla” Da questa sera e per le successive 24-30 ore, la neve, localmente, potrebbere anche in pianura con apporti al suolo da deboli a moderati Allerta “gialla” – per rischio meteo-idrogeologico e idraulico – a partire da questo pomeriggio e fino alla

robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco', la mia rubrica su @7corriere in edicola oggi, la foto di un migrante sulla neve in Bo… - InJana77 : @pitto @DocWalls @la_peau_douce_ In generale significa 'andiamo', in senso fisico e figurato. Ma se chiedi a un sar… - OfficialDuivel : @DottorStrowman2 @NandoPiscopo1 Beh finire il girone d'andata da campioni d'inverno per poi subire un tracollo gene… - Saria553 : Il Generale Inverno ci saluta... #nondireunaparolachenonsiadamore #tienimitraifagiani???????? #Faggiana #LetItSnow… - AuroraImmacola1 : RT @Mustapha1508: Il Generale #Inverno, arma contro i migranti. Ma è l’Europa barbara che puzza dal freddo @corriere @ -