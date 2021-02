Domenica In, Mara Venier e l’ennesima gaffe con il Tg 1 (Di domenica 14 febbraio 2021) Pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In, Mara Venier prende la linea direttamente dal Tg 1, dove spesso si rende protagonista di divertenti gaffe che fatto tanto divertire il web e in particolar modo Twitter, dove l’hashtag #DomenicaIn è sempre in tendenza. “Cominceremo la puntata parlando del Covid e avremo con noi il mi…mi…ex ministro Pierpaolo Sileri“, insomma anche oggi non mancano le gaffe per Mara Venier, inciampata proprio sulla carica del ministro uscente Pierpaolo Sileri. Poco dopo il brusco taglio della conduttrice del Tg 1 che durante le anticipazioni di Mara ha interrotto “Grazie, grazie a Mara Venier. Grazie, grazie mille a Mara ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Pronta a tornare con una nuova puntata diIn,prende la linea direttamente dal Tg 1, dove spesso si rende protagonista di divertentiche fatto tanto divertire il web e in particolar modo Twitter, dove l’hashtag #In è sempre in tendenza. “Cominceremo la puntata parlando del Covid e avremo con noi il mi…mi…ex ministro Pierpaolo Sileri“, insomma anche oggi non mancano leper, inciampata proprio sulla carica del ministro uscente Pierpaolo Sileri. Poco dopo il brusco taglio della conduttrice del Tg 1 che durante le anticipazioni diha interrotto “Grazie, grazie a. Grazie, grazie mille a...

