Crotone, Stroppa: «Crediamo nella salvezza. Ounas ha colpi importanti» (Di domenica 14 febbraio 2021) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Potevamo fare meglio, abbiamo avuto un paio di occasioni ma non era facile prendere campo contro un Sassuolo così». MESSIAS – «Ha fatto una buona partita, siamo abituati a vederlo più incisivo e oggi ha faticato. Siamo stati poco bravi nel palleggio, anche con quattro attaccanti davanti, non arrivavamo in maniera diretta». salvezza – «Oggi abbiamo fatto partita di sacrificio e non abbiamo mai mollato nonostante le ingenuità. Il campionato è sempre in salita non è semplice: ci sono sempre meno partite ma la ...

