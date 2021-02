Coronavirus, calano i decessi. Cts: non ci sono le condizioni per riaprire piste sci (Di domenica 14 febbraio 2021) sono 11.068 i nuovi casi di contagio da Covid-19, e 221 decessi, nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri c'erano stati 13.532 nuovi casi e 311 vittime. A oggi il totale di contagiati da inizio pandemia è di 2.721.879, mentre quello delle vittime 93.577. sono stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.085 (+22 da ieri). sono in calo in Italia i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non intensivi: i letti occupati sono oggi 18.449, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 febbraio 2021)11.068 i nuovi casi di contagio da Covid-19, e 221, nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri c'erano stati 13.532 nuovi casi e 311 vittime. A oggi il totale di contagiati da inizio pandemia è di 2.721.879, mentre quello delle vittime 93.577.stati 205.642 i test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), in calo di circa 85mila rispetto a ieri, quando nestati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%). I ricoverati in terapia intensiva2.085 (+22 da ieri).in calo in Italia i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non intensivi: i letti occupatioggi 18.449, 51 meno di ieri. Dopo molti giorni di discesa costante, torna a salire il numero dei ...

