Chi sono tutti i Big (non solo Tech) che stanno scommettendo sulla Grecia (Di domenica 14 febbraio 2021) Tesla, Microsoft, Dassault, Volkswagen, Cisco, Haifa South East Europe Ltd, Naska Industries, Ericsson. sono sono alcuni dei players mondiali che hanno deciso di investire in Grecia, a dimostrazione del nuovo appeal che il paese, finito a un passo dalla bancarotta nel 2012, sta progressivamente costruendo. Il cambio di passo e di immagine nell’Egeo è un elemento di oggettiva attrazione per quei soggetti internazionali che puntano a mercati emergenti. Ciò non significa che, automaticamente, i problemi finanziari interni siano magicamente risolti: ma denota uno sforzo costante rivolto al futuro che sta portando nuovi posti di lavoro e un pil da indotto. PERCHE’ INVESTIRE? Il premier Kyriakos Mitsotakis, figlio del già primo ministro Konstantinos, formatosi ad Harvard, ha avuto prima della politica varie esperienze in ambito finaziario. ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Tesla, Microsoft, Dassault, Volkswagen, Cisco, Haifa South East Europe Ltd, Naska Industries, Ericsson.alcuni dei players mondiali che hanno deciso di investire in, a dimostrazione del nuovo appeal che il paese, finito a un passo dalla bancarotta nel 2012, sta progressivamente costruendo. Il cambio di passo e di immagine nell’Egeo è un elemento di oggettiva attrazione per quei soggetti internazionali che puntano a mercati emergenti. Ciò non significa che, automaticamente, i problemi finanziari interni siano magicamente risolti: ma denota uno sforzo costante rivolto al futuro che sta portando nuovi posti di lavoro e un pil da indotto. PERCHE’ INVESTIRE? Il premier Kyriakos Mitsotakis, figlio del già primo ministro Konstantinos, formatosi ad Harvard, ha avuto prima della politica varie esperienze in ambito finaziario. ...

enpaonlus : Mamma gallina sta covando due gattini: li difende come fossero i suoi pulcini - marcotravaglio : VOGLIAMO I COMPETENTI Non sono trascorsi 10 giorni dalla crisi di governo e tutti già fingono di dimenticare chi l’… - ilpost : Chi sono i ministri del governo Draghi - fabioct_ : @liwsemue Non sono d’accordo ma sei più coerente di chi pensa sia stato perso ieri. - luigipelli : @yenisey74 No , affatto , ma purtroppo anche uno come Draghi deve scendere a patti con quella che è la liturgia dei… -